ETV Bharat / international

ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗ, ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​; ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಎಂದ ಉಕ್ರೇನ್​; ಕೀವ್​ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ EU ಒಕ್ಕೂಟ

ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೀವ್​ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Trump questions Ukraine's election timeline
ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
author img

By ANI

Published : December 11, 2025 at 7:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಜತೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್​ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೀವ್​ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲಿಟಿಕೊಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ , ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ - ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ: ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರವು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯವರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮೇ 2024 ರಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಮರ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಂದು ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ:ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು EU ವಕ್ತಾರೆ ಅನಿಟ್ಟಾ ಹಿಪ್ಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ರಷ್ಯಾ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪಾಲುದಾರರು ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ಹಾಕಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬಯಲು

ಅಮೆರಿಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್​​ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಮಾತು

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR
UKRAINE PRESIDENT ZELENSKYY
DONALD TRUMP
ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
US PRESIDENT DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.