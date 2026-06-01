ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಟ್ರಂಪ್​: 60 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು

ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತುಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದದಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇರಾನ್​​​ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Trump pushes for revisions to proposed Iran deal, US media report
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
By ANI

Published : June 1, 2026 at 10:33 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧನಗೆಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದುನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ತಲುಪಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿವೇಶನವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾಕ್ಸ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ತಾವು ಆತುರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನೇಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ನಿಧಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಾತರಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಟೆಹ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಘ್ಚಿ ಕೂಡ, ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸದ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಊಹಾಪೋಹದ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ತಮ್ಮ - ತಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ದವೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂತದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ, ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

