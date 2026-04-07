ಪತನಗೊಂಡ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶತ್ರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಭಯಾನಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆವು; ರೆಸ್ಕ್ಯೂರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್
ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಮಾನಗಳು, ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರಹಸ್ಯ ಸಿಐಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 12:04 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನದ ಓರ್ವ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉನ್ನತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ದ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಮಾನಗಳು, ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರಹಸ್ಯ ಸಿಐಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಎಫ್ 15E ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನ ಪತನವಾದ ಕೇಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ದೋಪಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪತನವಾದ ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಪೈಲಟ್ ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಪೈಲಟ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೂಡಾ ಆಗಿತ್ತು. ಶತ್ರು ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಯೋಧನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್: ಇರಾನ್ ನೆಲದಿಂದ ಪೈಲಟ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ವಿಮಾನ ಪತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಪೈಲಟ್ ರಕ್ತಸ್ತ್ರಾವದಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಸಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೀಪರ್ ಮಾದರಿಯ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಎ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾನ್ ರಾಟ್ಕ್ಲಿಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೈಲಟ್ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿಯನ್ನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಐಎ ವಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 45ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆತ ಪೈಲಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಗೊಂಡಿತು.
ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಯುಪಡೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ, ಭಾನುವಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು. ಆತ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪರ್ವತದತ್ತ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನಗಳು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಹಗುರವಾದ, ವೇಗದ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನಿ ಸೇನೆಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಆತನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿತು.
ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ F-15 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ: ಹೀಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಇರಾನ್ ಫೈಟರ್ಜೆಟ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ