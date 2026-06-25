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ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು!: US ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾವು, ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 1:54 PM IST

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ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದ ಭೀಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಇದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಕ್ಷರಶ: ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿವೆ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಜನರು ಸದ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಪತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (USGS) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ (AP)

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಕಂಪಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊರ ಬರುವಂತೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ (AP)

ಜೂನ್ 24. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಇತರ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ನಿಂತ ನೆಲ ದಿಢೀರ್ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ರಜಾದಿನ ಸಾವು-ನೋವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಾವುನೋವುಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ (AP)

ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳ ನಂತರ 20 ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲೀಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೆಕೆಶಿಯಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ; ಕನಿಷ್ಠ 32 ಸಾವುಗಳು ದೃಢ, ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾವಿನ ಶಂಕೆ!

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VENEZUELA QUAKE DEATH TOLL
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