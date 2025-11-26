ವಾರ್ಷಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಗಾಬಲ್ - ವಾಡಲ್ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಧಾನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಏನಿದು ಆಚರಣೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಟರ್ಕಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಧೆಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ., ಅಮೆರಿಕ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಎರಡು ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಹುಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಟುಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ವಾಡಲ್' (Waddle) ಮತ್ತು 'ಗಾಬಲ್' (Gobble) ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜೀವ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗಾಬಲ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಒಂದು ಟರ್ಕಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಜೋರಾಗಿ 'ಗಾಬಲ್' ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು.
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಟರ್ಕಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ಆಹಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ( ಬೇಯಿಸಿದ) ಟರ್ಕಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಾದ 'ವಾಡಲ್' ಮತ್ತು 'ಗಾಬಲ್' ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ 'ದಿ ವಿಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್' ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದವು.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 1863 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಲಿಂಕನ್ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಆಟೋಪೆನ್ (Autopen - ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಹಿ ಯಂತ್ರ) ಬಳಸಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಕಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಳು ಅಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೈಡನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದ 'ಪೀಚ್' ಮತ್ತು 'ಬ್ಲಾಸಮ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಟರ್ಕಿಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಚ ಮುನ್ನವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದೆವು ಎಂದರು.
ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ- ಟ್ರಂಪ್: ಹಲವಾರು ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗಣನೀಯ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಸೆಳೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಟರ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಮಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ 'ಚಕ್' ಮತ್ತು 'ನ್ಯಾನ್ಸಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲು ಮನಸ್ಸಾಯಿತು ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್, ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಲಾನಿಯಾ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ನಾನು ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಕಾರ್ನ್' ಮತ್ತು 'ಕಾಬ್' ಎಂಬ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
46 ಮಿಲಿಯನ್ ಟರ್ಕಿಗಳ ಬಲಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ 'ವಾಡಲ್' ಮತ್ತು 'ಗಾಬಲ್' ಈಗ ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿವೆ. ಇವು ಆತ್ಮಾಹುತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 46 ಮಿಲಿಯನ್ ಟರ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಶ್ವೇತಭವನವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟರ್ಕಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಟರ್ಕಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಸಮಾರಂಭ?: ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಟರ್ಕಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಧೆಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
- 1789 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
- 1863 ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ಗುರುವಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
- 1941 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ನವೆಂಬರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುರುವಾರವನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಖಾಯಂ ಮಾಡಿತು.
ಆಚರಣೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ
- ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಹಬ್ಬವು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ (secular) ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
- ಕುಟುಂಬದ ಪುನರ್ಮಿಲನ: ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ.
- ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟರ್ಕಿ ಮಾಂಸ (Turkey Roast), ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ( stuffing), ಹಿಸುಕಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (mashed potatoes), ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪೈ (pumpkin pie) ಇರುತ್ತವೆ. ಟರ್ಕಿಯು ಈ ಹಬ್ಬದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
- ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು: ಊಟದ ಮೊದಲು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು (ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ, ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
