ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಟ್ರಂಪ್: ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪುಟಿನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಿರಿಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 2:05 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಾನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೂಷಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಟ್ರಂಪ್ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪುಟಿನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಿರಿಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ NATO ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಇತರ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಲಿದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜಾರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್, ಉಕ್ರೇನ್, NATO ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕುಶ್ನರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಲೆಶ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಲೆಶ್ಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಮಿಟ್ರಿವ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಖೆರ್ಸನ್ನ ಯುದ್ಧ-ವಿಭಜಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕದನ ವಿರಾಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮಿಟ್ರಿವ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪುಟಿನ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಮಿಟ್ರಿವ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೀಯ ಬಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡೇವಿಡ್ ಅರಾಖಾಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿಮಿಟ್ರೊ ಲುಬಿನ್ಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅರಾಖಾಮಿಯಾ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅರಾಖಾಮಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ಓಲೆಶ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಪುಟಿನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಿಜವಾದ ಮೌನವಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ನಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳೊಡನೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಪತ್ನಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಜಿಲ್ ಬೈಡನ್, ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ, ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಲಾರಾ ಬುಷ್ ಅವರು ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
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