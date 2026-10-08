ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನುಮಾನ; ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚಾರ
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ನನ್ನಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡದಿರುವ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : October 8, 2026 at 12:19 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಈ ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆಗೆ ಸಮಂಜಸ ಕಾರಣ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಶಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದೊರೆತಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವವೆನಿಸಿತು. ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಾವು ಎಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನೂ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ನನ್ನಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡದಿರುವ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಗದಿರಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್,ಒಬಾಮಾ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಅದು ಏಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಹಾಗೂ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೊ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
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