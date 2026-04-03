ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಪೇಟೆಂಟ್​ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​!: ಔಷಧ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ!

ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸುಂಕದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ.

Trump imposes 100% tariff on patented drug imports; revises metal duties
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​
By ANI

Published : April 3, 2026 at 4:45 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​(ಯುಎಸ್​): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಸುಂಕ ಸಮರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪೇಟೆಂಟ್​ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧ ಆಮದುಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸುಂಕದಿಂದ ಸದ್ಯ ಜೆನರಿಕ್​ ಔಷಧಗಳು ಹೊರಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆನೆರಿಕ್​ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಫಾರ್ಮಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸುಂಕವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 31ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 29ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದ್ಯತಾ ದರದ ಮೇಲೆ ಐದು ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಈ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಯುನಿಯನ್​, ಜಪಾನ್​, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್​ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ಯುಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಎಫ್​ಎನ್​ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಕೇವಲ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸುಂಕ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಲೋಹ ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉತ್ಪನ್ನದ ತೂಕದ ಶೇ15ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೋಹದ ಅಂಶವಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೋಹಗಳ ಸುಂಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಸುಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಅಂಶವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಖರವಾದ ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ25 ಸ್ಥಿರ ಸುಂಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

