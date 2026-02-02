ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯುದ್ಧದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
Published : February 2, 2026 at 11:03 AM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೂ, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಇರಾನ್ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯಿದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಭಾನುವಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ದಂಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬಾರದು, ಆದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲಭೆಕೋರರು ಪೊಲೀಸರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, IRGC ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದಂಗೆಯಂತಿತ್ತು. ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ನಾಯಕನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಖಂಡಿತ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದು ಗಲಾಟೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಚೋದಿತ ಗಲಭೆಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿತ 26 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಎರ್ಫಾನ್ ಸೋಲ್ಟಾನಿಯನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕೀಲರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೊಲಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇರಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೊಲ್ಟಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ದೂರಿತ್ತು. ಆದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಆರೋಪಗಳು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವಂತಹವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ