ETV Bharat / international

ಗಲ್ಫ್​​​ ದೇಶದ ಮನವಿ ಮೇರೆ ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್​; ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ

ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸತಾದರೂ ಅದು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

trump-holds-off-strikes-on-iran-planned-for-tuesday-at-arab-leaders-request
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
author img

By PTI

Published : May 19, 2026 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ)​: ಕತಾರ್​, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಾಯಕರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಟ್ರೂಥ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಕತಾರ್‌ನ ಅಮೀರ್ ತಮೀಮ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇರಾನ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಲ್ಫ್​ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ತಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನರಲ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾರದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಯುಎಇ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಖಂಡನೆ; ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆ

ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ: ಹಮಾಸ್​ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್​ ಹತ್ಯೆ

TAGGED:

TRUMP HOLDS OFF STRIKES ON IRAN
US IRAN WAR
US STRIKES ON IRAN
US PRESIDENT DONALD TRUMP
ARAB LEADERS REQUEST TO TRUMP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.