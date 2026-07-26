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ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುಎಸ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ: ವರದಿ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ 13 ದಿನಗಳ ವಾಯುದಾಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Trump Halts US Military Strikes On Day 13 To Allow Room For Diplomacy With Iran: Report
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 7:55 AM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಯುಎಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, 13 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ವಾಯುದಾಳಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ಸಂಬಂಧ ಒಮಾನಿ ನಿಯೋಗ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ತುರ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರಂಪ್ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಯುಎಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಹಠಾತ್ ವಿರಾಮ ನೀಡಿರುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

IRAN US WAR
DONALD TRUMP
OMANI DELEGATION
STRAIT OF HORMUZ
TRUMP HALTS US MILITARY STRIKES

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