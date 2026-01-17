ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್​ ಬ್ಯಾರಲ್​​ ತೈಲ ನೀಡಲಿದೆ ವೆನುಜುವೆಲಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​

ಟ್ರಂಪ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 'ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ'ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Trump hails 'great relationship' with Venezuelan interim govt
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್​ ಬ್ಯಾರಲ್​​ ತೈಲ ನೀಡಲಿದೆ ವೆನುಜುವೆಲಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
By ANI

Published : January 17, 2026 at 7:33 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ 5.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದರ್ನ್ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನಾವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 5.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವವರ ಜತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಸೆಮಾಫೋರ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಮಾಫೋರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೈಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಯು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ 303 ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಮಾಹಿತಿ ಆಡಳಿತ (ಇಐಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಯುಎಸ್ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಡುವಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದಡೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ದೀರ್ಘ, ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ವಿನಯಶೀಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

