ETV Bharat / international

ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ಗೆ ಕ್ಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಟ್ರಂಪ್​ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

Trump gives signature fist pump, final wave as he departs
ಟ್ರಂಪ್​ ನಿರ್ಗಮನ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೀಜಿಂಗ್​(ಚೀನಾ): ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್,​ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೀಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 'ಫಿಸ್ಟ್​ ಪಂಪ್' ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 24ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಪಟ್ಟರು.

ಗುರುವಾರ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಾಯಕರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

TRUMP CHINA VISIT
TRUMP XI SUMMIT
US CHINA RELATIONS
TRUMP XI MEETING
TRUMP GIVES SIGNATURE FIST PUMP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.