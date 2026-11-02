ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ: ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೋರಾಟ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವುದು ಕೆಳಮನೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
Published : November 2, 2026 at 5:18 PM IST
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್(ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ)ನ ಎಲ್ಲಾ 435 ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆನೆಟ್ನ 100 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 35 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅವರ ನೀತಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದವರೆಗಿನ ಬಹುತೇಕ ನೀತಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಮೇಲುಗೈ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು, ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ.
ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಗೆಲ್ಲಲು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು 47 ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಚುನಾವಣೆಗೆ ಇರುವ 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಪಕ್ಷಾತೀತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ಕುಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸೆನೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಓಹಿಯೋ, ಕಾನ್ಸಾಸ್, ಅಲಾಸ್ಕಾ, ಅಯೋವಾ, ಮೈನೆ ಮತ್ತು ಮಿಚಿಗನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೆನೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಿಚಿಗನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ರೇಸ್ ಸೆನೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೀತಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಚಿಗನ್: ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್(ಜಿಎಂ) ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಚಿಗನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹವರ್ತಿಯಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಮೈಕ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ನಂಟಿದೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸಾರಾ ಜುಕಕು ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಟ್ಕಳ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಬಂದ ಪೋಷಕರ ಮಗ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತಿರುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಹೇಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್, ರೋಜರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಬಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ನಿಲುವು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವನ್ನು ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓಹಿಯೋ: ಓಹಿಯೋ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ತವರು ರಾಜ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಜಾನ್ ಹಸ್ಟೆಡ್ 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶೆರೋಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮತದಾರರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟದ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2025ರಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಹಸ್ಟೆಡ್, H-1B ಆಧುನೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ದಾಟುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೂ ಬ್ರೌನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್: ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಾಲಾರಿಕೊ, ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.8ರಿಂದ 2.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 1988ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಟಾಲಾರಿಕೊ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಾರಿಕೊ ಅವರು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಂಥ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಶ್ರೀಮಂತ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು, ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಎದುರಾಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಗಳವರೆಗೂ ಹಲವು ವಿವಾದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 'ಕುಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್'ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ಗಿಂತ ತಲಾರಿಕೊ ಅವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಷ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬಾರ್ಬರಾ ಬುಷ್ ಅವರು ತಲಾರಿಕೊ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಅವರು ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ, ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲಾಸ್ಕಾ: ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮರುಚುನಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಎಸ್.ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಡ್ಯಾನ್ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರ ಪಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲಾಸ್ಕಾವು ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅಯೋವಾ: ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅಯೋವಾದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಶ್ಲೇ ಹಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋಶ್ ಟುರೆಕ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ.
ಟುರೆಕ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏಕ-ಕುಟುಂಬದ ವಸತಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್: ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಹಾಲಿ ಸೆನೆಟರ್ ರೋಜರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ 2020ರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಪಾವತಿಸದ ಬೇಕರಿ ಬಿಲ್ನ ವಿವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೇಕರಿಯೊಂದರಿಂದ 678 ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವು ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಈ ಸೆನೆಟರ್, ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.
ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಇವರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯು ಗಡಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈನೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೈನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸುಸಾನ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಅವರು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಟ್ರಾಯ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸುಸಾನ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಅವರು ಸುಂಕಗಳುಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಕೆನಡಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರದ ಪರಿಣಾಮ ಮೈನೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೂ ಬೀರಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೆನಡಾ ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ರಫ್ತಾದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೈನೆಯು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾಕ್ಸನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೈಜ ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆಯೋ, ದೇಶದ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
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