ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ: ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಶ್ವೇತಭವನ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump "extremely frustrated" over delays in Russia-Ukraine
ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ -ಶ್ವೇತಭವನ (ANI)
By ANI

Published : December 12, 2025 at 7:27 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್​ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಭೆಗಾಗಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದ ಸಭೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್​ ಆಶಯ: ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲೀವಿಟ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​; ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿನ್ನೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿಜವಾದ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಲೀವಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕೀವ್​ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ರಚಿಸಲು ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 20 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರತಿ - ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಗುರುವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಲು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾನ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಷ್ಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಪೋರಿಝಿಯಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಡಳಿತವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

