ಒಪ್ಪಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಾದ ಟ್ರಂಪ್!
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
Published : September 28, 2026 at 11:02 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಹೋದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಇರಾನ್ ಕೂಡಾ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂದಿ ಮರು ತೆರೆಯಲು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಯೆಮೆನ್ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ನಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ಈ ಷರತ್ತುಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಆರ್ಐಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲ; ಇಂಧನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧ: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ