ಉಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ: ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು
ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋ ಮನವೊಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
By ANI
Published : November 12, 2026 at 7:01 AM IST
ಅಬುಧಾಬಿ, ಯುಎಇ: ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಗುರುವಾರ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯುರೋಪ್-ರಷ್ಯಾ ಭದ್ರತಾ ವಿಚಾರಗಳು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದವು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋ ಮನವೊಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಡಬ್ಲಿನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಟ್ಕಾಫ್, ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಜನರಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಸ್ ಗ್ರಿನ್ಕೆವಿಚ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಿಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವು. ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತುಕತೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದವು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೈದಿಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಬುಧಾಬಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂದು ಕುಶ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಖರವಾದ ಕೈದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಂಡಗಳು ಜರ್ಮನಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋದ ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬುಧವಾರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಶ್ನರ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾವು ರಷ್ಯನ್ನರಿಗೆ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯುರೋಪ್ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಉಲ್ಬಣ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಬೇಕಾದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮಾಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆಗಾರ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಮೆಡಿನ್ಸ್ಕಿ, ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರ ನಡೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಡಿನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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