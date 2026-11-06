ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಂಪು ವೀಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
By ANI
Published : November 6, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 7:24 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಓವಲ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೊಠಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಪ್, ಅವರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 3ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವೀಟೋ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೀಟೋದ ಅಧಿಕಾರ - ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹುಚ್ಚುತನದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಟೋ ಬಳಸಿ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಗೆಲುವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತನಿಖೆಗಳು, ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗ ರೋ ಖನ್ನಾ, ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಜನ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸುನಾಮಿ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಜನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿಸುವ ಶಾಸನದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಾಮುಖಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಟೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕೊಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ I, ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಅಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಸಂಸದರು ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವೀಟೋವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವೀಟೋವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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