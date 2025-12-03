ಭಾರತ-ಪಾಕ್ನಂತಹ ಹಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು- ಮಾರ್ಕ್ ರೂಬಿಯೊ
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ 89 ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಮಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಬಿಯೊ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 3, 2025 at 10:35 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಯುಎಸ್ಎ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಗಾಧ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಬಿಯೊ, ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ-ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದರು.
ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಈಗಾಗಲೇ 8 ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್ 89 ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್, ಕೊಸೊವೊ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ರುವಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ, ಇಸ್ರೇಲ್- ಹಮಾಸ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಂಟೊಯಿನ್ ತ್ಶಿಸೆಕೆಡಿ ತ್ಶಿಲೊಂಬೊ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಕಗಾಮೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
