ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಚಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್!
ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 9:15 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಟರಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಡಾನ್ ಕೇನ್, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತೊಡಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ನಾವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನರಲ್ ಕೇನ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯು ಯುಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇನ್ ಶ್ವೇತಭವನ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಗನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಉನ್ನತ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೆಂಟಗನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಸಾವುನೋವುಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎರಡು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಇರಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಲಹೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಬೇಕು: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಗ್ರಹ