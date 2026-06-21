ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಮೇಲೆ 'ಫೋಟೋ' ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರಾ ಟ್ರಂಪ್?
ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ವಿವಾದವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 21, 2026 at 4:47 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಡುವಿನ 'ಫೋಟೋ' ಕಿತ್ತಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಲೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, "ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ7 ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇಟಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಅವರ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲೋನಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಲೋನಿ ತಿರುಗೇಟು: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ, "ನನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನನಗೇನೂ ಲಾಭವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಟಲಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಅದರ ಅಗತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಲೋನಿ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ- ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಹಳಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೆಲೋನಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ (ಮೆಲೋನಿ) ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರೇ ಪದೇ ಪದೆ ನನ್ನನ್ನು ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮರುಕಗೊಂಡು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಇಟಲಿ ಮೇಲೇಕೆ ಸಿಟ್ಟು?: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಇಟಲಿಯ ರನ್ವೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೆಲೋನಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಟೋ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಟಲಿ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೂರಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಟೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಕಾರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿಸಿಲಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇಟಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೆಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಟಲಿಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ದಾಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಮೆಲೋನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: