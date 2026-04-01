ETV Bharat / international

ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್: ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಇರಾನ್

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Trump Claims Iran President Wants Ceasefire; No Response From Iran
ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದುಬೈ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇರಾನ್‌ನ ಹೊಸ ಆಡಳಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂತರವೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ- IRGC: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು IRGC ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಕದನ ವಿರಾಮ: ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ - ಟೆಹ್ರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೇ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಯುರೇನಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಇರಾನ್ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

TAGGED:

TRUMP CLAIMS IRAN WANTS CEASEFIRE
IRAN WAR
US ISAREL IRAN WAR
HORMUZ REOPEN
IRAN PRESIDENT WANTS CEASEFIRE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.