ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್
ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 23, 2025 at 11:19 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಚೀನಾಗೆ ಕೂಡ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡದಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಭಾರತವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಪುಟಿನ್ಗೆ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮುಂಬರುವ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೈಲ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದರ ಮೂಲಕವಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಂಬಂಧ ಕೊಂಚ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತದ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಬಿಡೆನ್ ಮತ್ತು ಒಬಾಮಾ ಅವರಿಂದಾಗಿಇ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸುಂಕ ಅಗತ್ಯ. ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸದ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಂಕವು ಅಮೆರಿಕದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೂರನೇ ಜಾಗತಿಕ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶವಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ಸುಂಕದ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
