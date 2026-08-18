ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಸೇವ್ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್' ಅಗತ್ಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಚುನಾವಣಾ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು 'ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೋಟರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ' (ಸೇವ್) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 10:29 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಮತದಾರನ ಬಳಿ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ.ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮಾನ್ಯವಾದ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Earlier this month, India’s Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, asked our Administration — How can you have Elections in the U.S. without a valid Photo ID? India’s last Election had 646,000,000 Voters! Less than 1% voted by mail, and every single Voter had to have a VALID… pic.twitter.com/dWtL287nkk— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 17, 2026
ಟ್ರೂಥ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರ ಮಾನ್ಯವಾದ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾರರು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ 'ದಿ ಸೇವ್ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್'ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ವಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾನ್ಯವಾದ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 64 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಶೇಕಡಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರೂ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಇದೀಗ 'ದಿ ಸೇವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್' ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು 'ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೋಟರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ' (ಸೇವ್) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಅನ್ನು ಐದು ವಾರಗಳ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
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