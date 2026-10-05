ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್
ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 125 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಮತಚಲಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 12:18 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶವೊಂದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೂಥ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 125 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಮತಚಲಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
https://t.co/hWv232q7cW— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2026
ಅಲ್ಲದೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಮತದಾನವೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್, ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಇತರೆ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ವಾರಗಳ ಸಮಯವೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ನೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.
ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'ರಾಪಿಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್' ಖಾತೆ ಕೂಡ ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಸ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡಾ ಸಿಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರ ಪುತ್ರ ಫ್ಲೇವಿಯೊ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲುಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಪಂಥೀಯರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸವಾಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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