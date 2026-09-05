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ಇರಾನ್​ ಜತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ: ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್​

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 2:04 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳು ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಇರಾನ್​ ಸಂಘರ್ಷ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒವಲ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯುದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ ನಾನು ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ಸ್​, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಗಲ್ಫ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕುವೈತ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾವು- ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತರ ಕೆಲವು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೇವಲ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆಯೇ ಹೊರತು, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ.

ನಾವು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರ ನಡೆಸಿದೆವು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್​ ಮಡುರೋ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ನಾವು 1,00,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇತರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು.

ಯುಎಸ್​​ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್‌ನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಟ್ಟು 58,220 ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದ 18 ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಾಗಲೂ ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಬಳಿ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

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