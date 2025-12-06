ನೊಬೆಲ್ಗಾಗಿ ಗೋಳಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು 'ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. (ಅಮೆರಿಕ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಎಂದು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 'ಫಿಫಾ ಶಾಂತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಹೌದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫಿಫಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಕೆನಡಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರು, "ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ತರಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಇಂತಹ ನಾಯಕರ ಅಗತ್ಯ ವಿಶ್ವಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, "ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೈತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನೂ ತಡೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾವೇ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಫಿಫಾ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಉನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೇಪನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದರು. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಗಾಜಾ- ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. 2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನನಗೇ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದೆ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಜೂನ್ 11, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವೂ ಟೂರ್ನಿಯ ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
