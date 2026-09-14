ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ: ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
By ANI
Published : September 14, 2026 at 6:59 AM IST
ಡೂನ್ಬೆಗ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್: ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದಾಳಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಲನ್ಗೆ 6 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು, ಇಂಧನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವು ಅಮೆರಿಕದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಉದ್ಯಮವು ಮಾಸ್ಕೋದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದೂರಗಾಮಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ವಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ದಾಳಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಈ ಕೊರತೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (IEA) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಂಧನಗಳ ನಿವ್ವಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲಾದ ಮಟ್ಟದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೀವ್ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಸ್ಕೋ ದೀರ್ಘ -ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಸಾವುನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಫ್ತುದಾರನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಪಡಿತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
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