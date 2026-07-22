ಅಮೆರಿಕ - ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವೆ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ?: ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರಾ ಟ್ರಂಪ್?
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರವಲು - ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ - ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ.
Published : July 22, 2026 at 2:19 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ (enrichment) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದ: ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಸೌದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಜಂಟಿ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಇಬ್ಬರೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಸೌದಿ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?: ಅಮೆರಿಕವು ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶವು ಮುಂದೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇರಾನ್ ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ತಾವೂ ಆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಸೌದಿಯ ಯುವರಾಜ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸೌದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲ: ಹಮಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಕತಾರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೌದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹೊಂದುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಸುವ ಹಾದಿಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
'ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್' ಮಾದರಿ ಉತ್ತಮ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ 'ಬರಾಕಾ' ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಣುಶಕ್ತಿ ಬಯಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಣು ತಜ್ಞರು ಯುಎಇಯ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (ಉತ್ತಮ ಮಾನದಂಡ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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