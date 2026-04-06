Tuesday, 8 PM': ಇರಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಏನ್ನನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕುರ್ದ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 6, 2026 at 8:07 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಇರಾನ್ಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಗಡವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಗಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆ! ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಅವಧಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 12:00 ಜಿಎಂಟಿ (ಭಾರತೀಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನದ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಧಮ್ಕಿಯನ್ನು ಇರಾನ್, ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ.'
ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸಮಯವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೇಶವು ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅಥವಾ ಸೇತುವೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಸೇನಾ ಸದಸ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಂ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಸರಣಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಡಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಸಂಧಾನಕಾರರಿಗೆ ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಕುರ್ದ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಮಾರಕ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗನ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ದ್ಗಳು ಆ ಗನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
