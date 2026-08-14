ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ವರೆಗೆ ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಟಕಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಂಕಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 9:39 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಚೀನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ಮಾನವರಹಿತ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಟಕಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರವರೆಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಮಾನವರಹಿತ ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ (UAS) ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಶ್ವೇತಭವನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
25 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೇಕ್ಆಫ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡ್ರೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಟಕಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಂಕಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕ್ಲೇಟನ್ ಸ್ವೋಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿ DJI, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಯ್ಘರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು US ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ DJI ಕೂಡಾ ಇದೆ. US ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾನವರಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ತಜ್ಞ ಜೋಶುವಾ ಸ್ಟೈನ್ಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು 59 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
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