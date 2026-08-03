ಗಲ್ಫ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಜತೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ನ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವನ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 3, 2026 at 6:57 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಮತ್ತು ಖತಾರ್ ದೇಶಗಳು ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ನ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವನ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯೋಜಿತ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಖತಾರ್, ಯುಎಇ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮ ಕೋರಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯೋಜಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕವು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿನಂತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ಇರಾನ್ನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಧುರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಐವರು ಸಾವು, 41 ಮಂದಿ ಕಾಣೆ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೌತಿ, ಇರಾಕ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂಟ್ರಿ: ಭಾರತದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?