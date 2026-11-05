ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ, ತೈಲ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು; ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ ಟ್ರಂಪ್
ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮತದಾರರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 10:51 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನುವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಯುದ್ಧಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಒಂದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮತದಾರರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಇದೊಂದೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಅವರ ವಿಮಾನ ವಿರೋಧಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೊರತು ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವಿದ್ದರೂ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು ಹೆಗ್ಸೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಲು, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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