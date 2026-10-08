ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಟಾಟಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಕಾಗ್ನಿಜಂಟ್ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 10:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ 'ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಿಂದ ಕಾಗ್ನಿಜಂಟ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ, ವಿಪ್ರೋ, HCL, ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಮುಂತಾದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ 'ವಂಚನೆ-ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ'ಯ (Anti-Fraud Task Force) ಅಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೀತ್ ಸೋಂಡರ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (outsourcing) ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಕಾಗ್ನಿಜಂಟ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ, ವಿಪ್ರೋ, HCL ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೋಂಡರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಸಕ್ರಿಯ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಷ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅರ್ಹ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ 6,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯು 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು 3,682 PERM ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 1,000 ಅರ್ಜಿಗಳೂ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಂಡರ್ಲಿಂಗ್ ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
2009 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ (3 ಮಿಲಿಯನ್) ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವು 2,30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು H-1B ವೀಸಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸೋಂಡರ್ಲಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಂಡರ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರೇ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು H-1B ವೀಸಾಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕರಾರುಬದ್ಧ ಸೇವಕರು" (foreign indentured servants) ಎಂದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವೀಸಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೇಲ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಟೆಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬಳಸುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗಾಗಿನ J-1 ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಈ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
J-1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಬೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂದರ್ಶಕರಾಗಿ (exchange visitors) ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಳಸಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದರೆ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಂಥೋನಿ ಡಿ'ಎಸ್ಪೊಸಿಟೊ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 70,000 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 'ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ' ಬುಧವಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಆಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್' (OPT) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ (major) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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