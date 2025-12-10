ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ಹಾಕಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬಯಲು
ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸೇರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕವು 686 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 4:11 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಗುಳ್ಳೆನರಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ತಾನು ನೀಡಿರುವ ಎಫ್-16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು 686 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ 37 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ 649 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ನವೀಕರಣಗಳು, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ವಿಮಾನಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಮಿಷನ್-ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ತರಬೇತಿ ಸಾಧನಗಳು, ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ನೀತಿಯನುಸಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್-52 ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಲೈಫ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ F-16 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲುದಾರ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ನವೀಕರಣದಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ 2040 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿರೋಧ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಅಮೆರಿಕ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಪದೇ ಪದೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೂ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ನೆರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಭಾರತ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೀಡುವ ನೆರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
11 ಕರಾರು ಹಾಕಿದ್ದ ಐಎಂಎಫ್: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಲ ಮಂಜೂರಿಗೆ 11 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐಎಂಎಫ್ 19 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
