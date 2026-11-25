ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಿದ್ಧತೆ
ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.
By ANI
Published : November 25, 2026 at 3:59 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರುಬಳಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕದ ಭಾರ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅವರು ಇದೇ ವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 16 ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
1974ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ 'ಸೆಕ್ಷನ್ 301' ಅಡಿ ಈ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಶಾಸನವು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ (ಐಪಿ) ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ 301 ವರದಿಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಡಳಿತದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ತನಿಖೆಗಳ ಪರಿಣಾವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತೈವಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ , ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಅಡಿ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಜಾಹೀರಾತು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಸಮಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸುಂಕದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಂಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಂಕದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕಚೇರಿ (USTR) ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಎರಡನೇ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅನುಕೂಲವು ಅಂತಿಮ ಸುಂಕ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
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