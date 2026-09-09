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ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ, 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನ ರದ್ದು: ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ

ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Travel Chaos At UK Airports As Over 1,000 Flights Canceled Due To Air Traffic Control Issue
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 8:21 AM IST

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ಲಂಡನ್(ಯುಕೆ): ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್‌ರಾಡರ್ 24 ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಸೇವೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ವಿಳಂಬವಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯ 15 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಯುಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಜೋಶಿ ಡೊನೊಘ್ಯೂ ಕೂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ವಿಮಾನವು ರದ್ದುಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಟ್ವಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. 'ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಕಾಟ್ರಾಜ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ' ಎಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಖ್ಯಾತ ದ್ವೀಪ ಜೈಲನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು 'ದುಃಸ್ವಪ್ನ'ದಂತಿದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಪದ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ ಹೀಥ್ರೂದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು.

ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್‌ಗೆ ಹಾರಬೇಕಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೀಥ್ರೂ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದ, ಬಳಿಕ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದರು. ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ವಿಳಂಬ ಮುಂದುವರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಡೈವರ್ಟ್​​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ 65,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗದಿತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈನ್ಏರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಸ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್, ಗ್ಯಾಟ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ತನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬಬವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಈಸಿಜೆಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

TRAVEL CHAOS AT UK AIRPORTS
ಯುಕೆ ವಿಮಾನ
ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆ
AIR TRAFFIC CONTROL ISSUE

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