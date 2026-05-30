ಇಸ್ರೇಲ್ - ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಎಂಬುದೇ ಜೋಕ್: ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ 900 ಮಂದಿ ಸಾವು!
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 900 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 30, 2026 at 7:26 PM IST
ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಕದನ ವಿರಾಮವಿದ್ದರೂ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಹೋಮ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶ ದಾಟಿ ಬಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಕೇಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದೇ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಜೋಕ್. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ದಾಳಿ ನಡೆಸದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಹಳದಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದವರನ್ನು, ದಾಟಲು ಬಂದವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಸೈನಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಇದು ಒಂದು ಕಾಡು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇಖೆ ದಾಟಿದರೆ, ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು 20 ರ ಹರೆಯದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ (ಎಪಿ) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಒಪ್ಪಂದವು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಾಜಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈನಿಕರ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ನಡುವೆ ಗಾಜಾದಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಸೈನಿಕರು, ತಮ್ಮ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುರುತು ಮರೆಮಾಚಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಂತ್ರಿತ (ಹಳದಿ) ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರುತ್ತವೆ. ದುರ್ಬಲ ಒಪ್ಪಂದದ ನಡುವೆ ಹತ್ಯೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಖೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹಳದಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೇಖೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರೇಖೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ರೇಖೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಗ್ರರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
