INDIA ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ 3 ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸದರು !
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಡೆಬೊರಾ ರಾಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ವೀಸಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : December 13, 2025 at 7:22 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ವರೆಗಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವೊಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಡೆಬೊರಾ ರಾಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ವೀಸಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಳಕೆ ತಡೆಯುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸೆನೆಟ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ದ್ವಿತೀಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಅಡಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದರಾದ ರಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ ತಯಾರಕರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ: ಭಾರತವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರ, ಮತ್ತು ಈ ಅಕ್ರಮ ಸುಂಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಟೆಕ್ಸಾನ್ನರ ಮೇಲೆ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರಾದ ವೀಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಂಕಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿವೆ; ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸುಂಕಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ಈ ಸುಂಕಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಸ್, ವೀಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ರೋ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರ 19 ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಹದಗೆಟ್ಟ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ: ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಹೇರಲು ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
