ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಾದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆ; ಷೆಂಗೆನ್ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇಟಲಿ
ಮೊರಾಕೊ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ನ ಸೆಯುಟಾ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : July 31, 2026 at 12:35 PM IST
ಸೆಯುಟಾ(ಸ್ಪೇನ್): ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸೆಯುಟಾದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊರಾಕೊ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುಪಾಲು ಯುವಕರೇ ಇದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಇವೆ.
ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಯುಟಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜುವಾನ್ ಜೀಸಸ್ ವಿವಾಸ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೂರಾರು ವಲಸಿಗರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಾಸ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಷೆಂಗೆನ್ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ: ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವಲಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ, ಸ್ಪೇನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಮುಕ್ತ ಗಡಿಯ ಷೆಂಗೆನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಯುರೋಪ್ನ ಗಡಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆ. ಇಟಲಿಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮ್ಯಾಟಿಯೊ ಪಿಯಾಂಟೆಡೋಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ನೇರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಇಟಾಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಟಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಗಡಿಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊದಿಂದ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರದ ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಸೆಯುಟಾ ಪ್ರದೇಶ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎರಡು ಭೂ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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