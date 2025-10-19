ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕಾಲದ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು
ವಿಶ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಂಪೊಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 19, 2025 at 8:11 PM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್(ಫ್ರಾನ್ಸ್): ವಿಶ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೌವ್ರೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕಾಲದ ಆಭರಣಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಅತಿ ಭದ್ರತೆ ಇರುವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಿಶ್ವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯು ಅತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪೊಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೇವಲ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವೆ ರಚಿಡಾ ದಾಟಿ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೌವ್ರೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಕಳ್ಳರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ರಿಂದ 9:40ರ ನಡುವೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಬಂದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೋಚಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಅಪೋಲೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಕಟ್ಟರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯ 9 ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮುರಿದ ಭಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ: ಅತಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಕಳುವಾದ ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣಗಳು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಇಷ್ಟೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
