ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳೇ, ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೇನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು!: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 2:31 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ವರಸೆಯಂತೆ, 'ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು' ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ವೀಟೋ ಪವರ್' ಗುಮ್ಮ ತೋರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಗಿರುವ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರುಥ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, "ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಬಳಿ ವೀಟೋ (ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ) ಪವರ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'VETO' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ MAGA ಶೈಲಿಯ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಟೋಪಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು (ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು) ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ವೀಟೋ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
BREAKING: President Trump congratulates Democrats on their midterm victories but makes one thing clear: He does not view the results as a rejection of his leadership. “Congratulations to the Democrats. They did a good job. They’ve been looking for this one for 11 years, and they finally got it. But I don’t view it as a hit on me. I think we’ve done ... We’ve had the greatest two years in the history of the presidency.” Tune in to Fox News Channel now for live midterm election coverage— Fox News (@FoxNews) November 4, 2026
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಕಠಿಣ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಾನೇ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ, ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋತರೂ ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್: ಈ ಕುರಿತು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, "ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ" ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, "ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ (LANDSLIDE) ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ:
ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ (DEM) - 54
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ (GOP) - 44
ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ (DEM) - 226
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ (GOP) - 139
50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಬಲಾಬಲ( ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ)
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ (DEM) -27
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ (GOP) - 20
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