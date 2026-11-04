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ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್​ಗಳೇ, ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೇನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು!: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​

ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್​ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

US DEMOCRATS MIDTERM VICTORY
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2026 at 2:09 PM IST

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Updated : November 4, 2026 at 2:31 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ವರಸೆಯಂತೆ​, 'ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು' ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್​ಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರುಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್​
ಟ್ರುಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ (Truth Social/ @realDonaldTrump)

'ವೀಟೋ ಪವರ್​' ಗುಮ್ಮ ತೋರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಗಿರುವ ವೀಟೋ ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರುಥ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​, "ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್​ಗಳು ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಬಳಿ ವೀಟೋ (ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ) ಪವರ್​ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'VETO' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ MAGA ಶೈಲಿಯ ಬೇಸ್​​ಬಾಲ್​ ಟೋಪಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಅವರು (ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್​ಗಳು) ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ವೀಟೋ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಕಠಿಣ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಾನೇ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್​ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ, ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋತರೂ ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್​: ಈ ಕುರಿತು ಫಾಕ್ಸ್​​ ನ್ಯೂಸ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​, "ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್​ಗಳು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ" ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರುಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, "ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ (LANDSLIDE) ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ:

ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್​​​​​​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಪ್ರಕಾರ

ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್​ ಪಕ್ಷ (DEM) - 54

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್​ ಪಕ್ಷ (GOP) - 44

ಹೌಸ್​ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್​

ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್​ ಪಕ್ಷ (DEM) - 226

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್​ ಪಕ್ಷ (GOP) - 139

50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್​​​ಗಳ ಬಲಾಬಲ( ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಪ್ರಕಾರ)

ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್​ ಪಕ್ಷ (DEM) -27

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್​ ಪಕ್ಷ (GOP) - 20

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Last Updated : November 4, 2026 at 2:31 PM IST

TAGGED:

US DEMOCRATS MIDTERM VICTORY
US PRESIDENT TRUMP
US MIDTERMS 2026
ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ
ಯುಎಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​

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