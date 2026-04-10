ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ: ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
By ANI
Published : April 10, 2026 at 7:37 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಇರಾನ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲೆಬನಾನ್ನ ಸಹ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ವಾಯು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಕದನ ವಿರಾಮವು ಲೆಬನಾನ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮವು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಜತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ - ಇಸ್ರೇಲ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾವನ್ನು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿನಂತಿಗಳ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಎರಡು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲೆಬನಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ, ಇರಾನ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು: ಟ್ರಂಪ್'
ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದಷ್ಟು ಭೀಕರ ದಾಳಿ': ಟ್ರಂಪ್ ಧಮ್ಕಿ
ಪಾಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಅತಿರೇಕದ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್; ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದ ಸಾರ್!