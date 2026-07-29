ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ
ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 3:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾನುವಾರದಂದು, ಉಗಾಂಡಾದ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಲಾರಾ ಒಟುನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಎರಡನೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏಳನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟುನ್ನು ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಭವ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, 2026ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರದಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಯಮವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು,'ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ಬಾನ್ ಕಿ-ಮೂನ್ ಏಷ್ಯಾದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಫಿ ಅನ್ನಾನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರದೇಶವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೂ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಿಂಗ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರದಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ಇದೆ. ಚಿಲಿಯ ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯಾಚೆಲೆಟ್, ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾದ ರೆಬೆಕಾ ಗ್ರಿನ್ಸ್ಪಾನ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಮಾರಿಯಾ ಫರ್ನಾಂಡಾ ಎಸ್ಪಿನೋಸಾ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾದ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬರ್ಕೆಟ್. ಇವರಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಾಫೆಲ್ ಮಾರಿಯಾನೋ ಗ್ರೋಸ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೆನೆಗಲ್ನ ಮ್ಯಾಕಿ ಸಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಟುನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಾಫೆಲ್ ಮಾರಿಯಾನೋ ಗ್ರೋಸ್ಸಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಎಇಎ) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೋಸ್ಸಿ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ತಜ್ಞ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲಿಯ ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯಾಚೆಲೆಟ್: ಚಿಲಿಯ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬ್ಯಾಚೆಲೆಟ್, ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉನ್ನತ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಚಸ್ಸು, ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ರಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾದ ರೆಬೆಕಾ ಗ್ರಿನ್ಸ್ಪಾನ್: ಗ್ರಿನ್ಸ್ಪಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ - ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್'ನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಮಾರಿಯಾ ಫರ್ನಾಂಡಾ ಎಸ್ಪಿನೋಸಾ: ಎಸ್ಪಿನೋಸಾ ಅವರು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2018 - 19ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಅನುಭವವು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ
ಗಯಾನಾದ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬರ್ಕೆಟ್: ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬರ್ಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ಗಯಾನಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತು 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್' ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ - ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನುಭವವಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನೆಗಲ್ನ ಮ್ಯಾಕಿ ಸಾಲ್ : ಸಾಲ್ ಅವರು 2012 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಸೆನೆಗಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಬುರುಂಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗೆ ಸೆನೆಗಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ಸಿರು ಡಿಯೋಮಾಯೆ ಫಯೇ ಅವರ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞರಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಭೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿನ ಅಡಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಐದು ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ತಮ್ಮ ವೀಟೋವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಭಜಿತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತ ಯಾರ ಪರ?: 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಜನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ - ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದು, 2028 - 29ರ ಅವಧಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಷೇಧದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು - ಮುಕ್ತ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದು: ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ತಜ್ಞರಾದ ರಾಯ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಪರಮಾಣು ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 'ಟ್ಲಾಟೆಲೋಲ್ಕೊ ಒಪ್ಪಂದ'ವನ್ನು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಏಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿಲಿಯ ಬ್ಯಾಚೆಲೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಿಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತದ ಮತವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಫೆಲೋ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಾದ ರುಚಿತಾ ಬೇರಿ ಅವರೂ ಕೂಡ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಫ್ರಿಕಾವು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶವು ನಾಲ್ವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಚೆಲೆಟ್ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಐಎಇಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಗ್ರೋಸ್ಸಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಭಾರತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನವದೆಹಲಿಯು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
2026ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ಚುನಾವಣೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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