ಭರವಸೆಯ ಫೋಟೋಗಳು: ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ನೇಪಾಳಿ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದ ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕುವ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಪ್ರವಾಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ದೇವರಾಜ್
By Dev Raj
Published : September 5, 2026 at 5:43 PM IST
ಬಟ್ಟಾರ್ (ನುವಾಕೋಟ್): ನೂರಾರು ಫೋಟೋಗಳು, ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ, ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಫೋಟೋಗಳು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಳನ್ನು ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯ ಮೈಥಿಲಿ ಶಿಬಿರದ ಹೊರಗಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೋಗಿ ಬರುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ರಸುವಾ, ನುವಾಕೋಟ್, ಧಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿವು. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ವಿಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇದು.
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವವರು ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೂ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ 39 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 216 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ತ್ರಿಶೂಲಿ - 1 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ದೂಸನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೇಪಾಳ-ಚೀನಾ ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಕು ಬೇಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂತೋಷಿ, ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನುವಾಕೋಟ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಶಿಬಿರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ನೇಪಾಳದ ದೂರದ ಕರ್ನಾಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜುಮ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಧನ್ಜಿತ್ ಬುದ್ಧ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದೆ.
ಅವರಂತೆಯೇ ವಾಯವ್ಯ ನೇಪಾಳದ ದೂರದ ಕರ್ನಾಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜುಮ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವರು ಧನ್ಜಿತ್ ಬುದ್ಧ.
37 ವರ್ಷದ ಕಮಲ್, ಹಕು ಬೇಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲಿ-1 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರೊಳಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
"ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನುವಾಕೋಟ್ಗೆ ಬಂದು ಹಕು ಬೇಸಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ವಿಫಲನಾದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ನಾನು ಈಗ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಧನ್ಜಿತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಎಲ್ಲಾ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಧನ್ಜಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರ್ಹರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿರ್ ಸುರೈಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 22 ವರ್ಷದ ಮಗ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯ ದಡದ ಹಕು ಬೇಸಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯು ಕಾಣೆಯಾದ ಜನರ ಫೋಟೋಗಳು ಇರುವ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ಜನರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ, ನೇಪಾಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಪ್ಪ ಕಾಗದಗಳ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಶೆಡ್ ಇದೆ.
ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ವಿವರಗಳು, ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತ ದೇಹಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಜನರು ದಿನವಿಡೀ ಬಂದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
"ಮೃತ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತ ದೇಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಹೆಸರುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಥಾಪಾ ಹೇಳಿದರು.
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NDRRMA) ಒದಗಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1,294 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 583 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5,053 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13,100 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1344ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ 275 ಭಾರತೀಯರು: ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ!