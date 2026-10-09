ಕಡೆಗೂ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಯುಎಎಸ್ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ
ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದ ನೌಕೆ ಲಿಂಕನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸತತ 265 ದಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ
Published : October 9, 2026 at 1:14 PM IST
ಕೊರೊನಾಡೊ, ಅಮೆರಿಕ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುಎಎಸ್ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ 10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ ಯೋಧರು ಕಡೆಗೂ ತವರು ಸೇರಿದ್ದು, ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಗುರುವಾರ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಬಂದಿಳಿದಾಕ್ಷಣ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಪ್ಪುಗೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದ ನೌಕೆ ಲಿಂಕನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸತತ 265 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪುನರ್ಮಿಲನವಾಗಿದ್ದು, ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ನೌಕಾಯಾನದ ಅನುಭವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ 20 ವರ್ಷದ ಏಬೆಲ್ ರಾಮಿರೆಜ್, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆ ಸೇರಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನೌಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿತು. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.
10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಕ್ಯಾಸಿಟಿ ಗಾರ್ಡುಕ್, ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಬೀಸಿದಳು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಆಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು.
ಹಡಗಿನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಕೀಲರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾದವುಗಳು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದೊಂದು ತೇಲುವ ನಗರವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದರು.
ನೌಕೆಯನ್ನು ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೈಟೇಶನ್ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರವನ್ನ ನೀಡಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಸ್ವತಃ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ನಾವಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
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