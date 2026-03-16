ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನು ಕಾಣುವ, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಸುಖಿಸುವ 'DEATH FEST' ಇದು!

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಸಾವಿನ ಹಬ್ಬ'ವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು 'ಲೈಫ್'​ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವಿನ ಹಬ್ಬ (AP)
Published : March 16, 2026 at 3:20 PM IST

ನೊಂಥಬುರಿ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​) : ಸಾವು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದಾಗ ಹೇಳುವ ಮಾತು 'ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾದೆ' ಅಂತ. ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ, ಸಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸಾವಿನ ಸುಖಾನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗ. (AP)

ಹೌದು. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ 'ಡೆತ್​ ಫೆಸ್ಟ್​' (ಸಾವಿನ ಹಬ್ಬ) ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಏನಿದು ಡೆತ್ ಫೆಸ್ಟ್? ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಕೇವಲ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧನೆಗಳಾದ ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ನೋವು ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಡೆತ್​ ಫೆಸ್ಟ್​ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಡೆತ್​ ಫೆಸ್ಟ್​ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದರೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು. ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಒಳಗೆ ಜನರು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜನರು ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಸತ್ತರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೊಂಥರ ಸಮಾಧಿಯೋಗ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾನು, ತನ್ನದು, ತನ್ನವರು ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ಅಳಿಯುವ ಕ್ಷಣ.

ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸಾವಿನ ಸುಖಾನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗ. (AP)

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ: ಅಣಬೆಗಳ ಬೇರುಗಳಿಂದ (Mycelium) ತಯಾರಿಸಿದ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಣಬೆಗಳ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಗೌರವ: ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ನಾಯಿ- ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್: ಈ ಆಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಘಟಕರು ಏನಂತಾರೆ? "ಸಾವು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಮೇಳದ ರೂವಾರಿ ಝೊಂಗ್‌ಕ್ಲೋಡ್ ಬಂಗೈಖಾನ್.

ಅಣಬೆಗಳ ಬೇರಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (AP)

ಈ ಸಾವಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸಾವಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜನರು.

ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅನುಭವ: ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿ ಸಮಾಧಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ನಾನು ಸತ್ತರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳೇನು' ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು.

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 'ಮರಣಸತಿ' ಎಂಬ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ದಯಾಳುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ. (AP)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಈ ಡೆತ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

