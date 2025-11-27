ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾಹುತ: 11 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೀನಾದ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ರೈಲು ಹರಿದು ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಕುನ್ಮಿಂಗ್(ಚೀನಾ): ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಯುನ್ನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಕುನ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಕುನ್ಮಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲೌಯಾಂಗ್ಜೆನ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ತುರ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗಾಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ತೈ ಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 279 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈಲು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಇದಾಗಿತ್ತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಫಾ ಯುಯೆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾದರೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ರೊಂಗ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಕೌಂಟಿಯ ಬಳಿ ಭೂಕುಸಿತದ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಗುಯಿಝೌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿತಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
