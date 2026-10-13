ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ನಿಯೋಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆರ್. ಮೈಥಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 13, 2026 at 10:41 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾನವಕುಲದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ನಿಯೋಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆರ್. ಮೈಥಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರನೇ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕರಡು ವಿಧಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಧೋರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಾ ದೇಶಗಳದ್ದೇ ಎಂದು ಭಾರತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಮಾವೇಶವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿದೆ.
ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಎಸಗುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿದೆ.
ನ್ಯಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಆರೋಪಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹಾಗೂ ದೇಶಗಳ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2004ರ ನಿರ್ಣಯವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
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