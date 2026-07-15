ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿದಾಳಿ
ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲದ ದಾಳಿ-ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ದಾಳಿ- ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ.
By ANI
Published : July 15, 2026 at 8:26 PM IST
ಫ್ಲೋರಿಡಾ (ಅಮೆರಿಕ): ಇರಾನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಲವು ಸೇನಾ ತಾಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಸೇನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸತತ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಇರಾನಿನ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜುಲೈ 14ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ನ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹಡಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ಅದೇ ದಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಇತ್ತ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಸೇನೆಯು ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಇರಾನಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಐಆರ್ಜಿಸಿ, ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಅಲ್ ಅಜ್ರಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್-15, ಎಫ್-16 ಮತ್ತು ಎಫ್-35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಎಂಕ್ಯೂ-9 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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